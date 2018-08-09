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Новости. Общество
12:16, 09 Августа 2018

Строителей компании "Век" наградили прямо на рабочем месте

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Сотрудникам компании "Век" вручили награды. Торжественная церемония состоялась в новом жилом комплексе "Каскад" и на месте новостроек "Симфония" и "Жемчужина", то есть непосредственно на рабочем месте, среди коллег.

Генеральный директор строительной компании "Век", заслуженный строитель России и заслуженный работник строительного комплекса Карелии Евгений Воскобойников вручил сотрудникам благодарственные письма и ценные подарки,  горячо поздравил своих коллег с профессиональным праздником:

"Это тяжёлый и в то же время благодарный труд – его плоды приносят людям радость, счастье. Так устроено в жизни, человек хочет не просто иметь своё жилище, но и чувствовать себя в нём комфортно. Мы строим для людей дома, люди строят в них свою жизнь, семью, будущее", - отметил Евгений Воскобойников.

Звание "Заслуженный работник строительного комплекса РК" - самую значимую в Карелии профессиональную награду – получил плотник строительной компании "Век" Сергей Битков, стаж его работы в отрасли превышает 35 лет.

Почётной грамотой и Благодарственным письмом главы Республики Карелия отмечены машинист автомобильного крана Александр Антухевич и плотник Олег Панкратов.

Нагрудным знаком "Почётный строитель Республики Карелия" награждены четыре строителя: Эдуард Антонов -  электрогазосварщик 5 разряда, стаж в строительстве более 10 лет; Андрей Маньшов – плотник 4 разряда, стаж в строительстве более 10 лет; Роман Берко - производитель работ, стаж в строительстве более 10 лет; Николай Голдабаев – стропальщик 4 разряда, стаж почти 30 лет в компании.

Более десяти сотрудников получили грамоты и благодарственные письма от администрации города и министерства строительства.

Строителям Карелии есть чем гордиться, сегодня современный комплекс "Каскад" является как примером высокого качества построенного жилья, так и продуманностью благоустройства городского пространства вокруг. Учитывается всё: близко расположенная и удобная остановка общественного транспорта, обязательная пАрковая зона и широкие, вымощенные брусчаткой тротуарные дорожки для прогулок, просторные парковочные места для автомобилей, близость магазинов, парикмахерских и других необходимых для горожан мест сферы услуг. Здесь приятно находиться и жить.

Жилые комплексы "Симфония" и "Жемчужина" - это образцы того, как сделать проживание человека наиболее комфортным в условиях плотно застроенного городского центра. Строительство только началось, здесь запланированы подземные парковки для автомобилей, что освобождает придворовую территорию для обустройства. И, пожалуй, самое интересное - то, что, несмотря на расположение домов в центре города, у жильцов будет возможность насладиться прогулками по берегу реки Лососинки буквально в паре шагов. Прекрасный пример удачной урбанизации!

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