Строителям петрозаводского перинатального центра не платит субподрядчик

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Госкорпорация "Ростех", занимающаяся строительством перинатального центра, выступила с официальным заявлением в связи с готовящимся митингом строителей.
Представители компании "Ростех" сообщили, что готовящиеся к протестной акции рабочие, были наняты организацией "СМУ-303".
"Компании, представители которой инициируют протестную акцию, не связаны договорными отношениями с РТ-Соцстрой и являются субподрядными организациями СМУ-303", - сообщает официальное заявление "Ростеха".
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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