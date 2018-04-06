Строителям петрозаводского перинатального центра не платит субподрядчик

Госкорпорация "Ростех", занимающаяся строительством перинатального центра, выступила с официальным заявлением в связи с готовящимся митингом строителей.

Представители компании "Ростех" сообщили, что готовящиеся к протестной акции рабочие, были наняты организацией "СМУ-303".

"Компании, представители которой инициируют протестную акцию, не связаны договорными отношениями с РТ-Соцстрой и являются субподрядными организациями СМУ-303", - сообщает официальное заявление "Ростеха".

Подробности – в материале "Вестей Карелии".