Строительная компания «Баренц Групп» от всей души поздравляет жителей Петрозаводска с днем защиты детей

В честь праздника строительная компания рассказывает о том, как можно использовать материнский капитал в качестве первого взноса по ипотеке.

Материнский (семейный) капитал — это форма государственной поддержки семей с детьми. В 2022 году размер материнского капитала составляет:

• 524 527 рублей 90 копеек. Для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года.

• 524 527 рублей 90 копеек. Для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если до их появления права на маткапитал не было.

• 693 144 рубля 10 копеек. Для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой последующий ребенок, если до его появления права на маткапитал не было.

• При появлении третьего ребенка семья становится многодетной, и у семьи появится возможность погасить 450 000 руб. тела ипотечного кредита за счет государства.

Сумма материнского капитала может быть использована в качестве первоначального взноса по ипотеке.

А если жилье приобретается на собственные деньги (не ипотечная сделка), то распорядиться материнским капиталом можно только после достижения ребёнком трехлетнего возраста.

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