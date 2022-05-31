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Строительная компания «Баренц Групп» от всей души поздравляет жителей Петрозаводска с днем защиты детей

Новости. Общество
00:01, 01 Июня 2022

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В честь праздника строительная компания рассказывает о том, как можно использовать материнский капитал в качестве первого взноса по ипотеке.

Материнский (семейный) капитал — это форма государственной поддержки семей с детьми. В 2022 году размер материнского капитала составляет:

• 524 527 рублей 90 копеек. Для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года.

• 524 527 рублей 90 копеек. Для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если до их появления права на маткапитал не было.

• 693 144 рубля 10 копеек. Для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой последующий ребенок, если до его появления права на маткапитал не было.

• При появлении третьего ребенка семья становится многодетной, и у семьи появится возможность погасить 450 000 руб. тела ипотечного кредита за счет государства.

Сумма материнского капитала может быть использована в качестве первоначального взноса по ипотеке.

А если жилье приобретается на собственные деньги (не ипотечная сделка), то распорядиться материнским капиталом можно только после достижения ребёнком трехлетнего возраста.

Вы можете приобрести квартиру с участием материнского капитала в жилом районе «Talojarvi. Город у воды» и в жилом доме «ONEGIN». В "Баренц Групп" представлен большой ассортимент квартир, планировки которых идеально подходят для семей с детьми.

Рассчитать ежемесячный платеж по ипотеке и узнать все преимущества жизни в жилом районе «TALOJÄRVI» и в жилом доме «ONEGIN»  вы можете по телефону 331-331 или на сайте barenz.group

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»
Адрес: город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042

Проектные декларации на сайте Barenz.group

 

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