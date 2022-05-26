Строительная компания «Баренц Групп» предлагает меры поддержки военнослужащих

Строительная компания «Баренц Групп» активно работает по программе «военная ипотека».
Строительная компания Баренц Групп активно работает по программе «военная ипотека» — это выгодное предложение по процентной ставке для военнослужащих, предоставляемое проверенным банком-партнером — Промсвязьбанк.
По такой программе процентная ставка составляет 9,5% годовых, что существенно снижает кредитную нагрузку в сравнении со стандартными ипотечными программами.
Строительная компания «Баренц Групп» предлагает квартиры в Жжлом комплексе «Talojarvi Город у воды» и жилом доме «Онегин», эти комплексы уже прошли полную, детальную проверку и аккредитацию в государственных структурах и банках-партнерах.
Специалисты компании "Баренц Групп" ведут полное сопровождение сделки, от подачи заявки до выдачи ключей и делают это для клиентов бесплатно.
Участнику программы достаточно иметь на руках сертификат, и на весь период сделки застройщик фиксирует стоимость квартиры. Также в компании "Баренц Групп" менеджеры помогают в подаче документов в банк и получении положительного решения по ипотеке.
На сегодняшний день застройщик предлагает дома в стадии строительства, срок сдачи которых уже через 18 месяцев. Это монолитные дома с отличной шумоизоляцией и высокой энергоэффективностью, которая достигается еще и за счет оснащения жилых зданий автономными крышными котельными, которые работают на безопасном природном газе. Эти факторы в совокупности существенно, в 1,5–2 раза снижают будущие коммунальные расходы. Приятным бонусом является то, что вы получаете возможность пользоваться горячей водой круглый год.
Рядом с комплексами развитая инфраструктура, школы, садики, магазины, остановки общественного транспорта и при этом, что сегодня немаловажно, - отличная транспортная доступность.
У вас есть возможность купить видовые квартиры с панорамой на Онежское озеро. Торопитесь, квартир осталось немного.
Выбрать квартиру по своим параметрам можно на сайте barenz.group
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