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Строительство школы в Медвежьегорске: итоги первого месяца работы

Новости. Общество
11:41, 03 Августа 2021
фото: © «КСМ»

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Новую школу на 1100 учащихся возводит компания «КСМ».

На фото Медвежьегорская средняя школа, в которой училось не одно поколение жителей города. Двухэтажное кирпичное здание с деревянными перекрытиями 1936 года постройки. Своих последних выпускников школа выпустила в этом году. Больше старого здания не существует, оно снесено. Это главный итог первого месяца работы. Кроме самой школы под снос пошли и другие старые сооружения, расположенные в границах строительной площадки.

Пару недель займёт вывоз строительного мусора, удаление растительного слоя и прочие подготовительные работы, предшествующие началу строительства. В середине августа начнётся отрывка котлована под устройство фундаментов блока А, а с сентября — устройство буронабивных свай под фундаменты блоков Б и В.

Как будет расти новая школа, жители Медгоры смогут видеть своими глазами, тем более что строительная площадка расположена практически в центре города. Всем остальным о ходе строительства будем рассказывать регулярно.

Напомним, что новая школа рассчитана на 1100 учащихся, учиться в ней будут дети с 5 по 11 класс, 44 класса по 25 человек. Общая площадь здания составит порядка 30 тысяч квадратных метров.

Окончание строительства, согласно контракту, запланировано на конец 2023 года. Генподрядчик — компания «КСМ» передаст заказчику школу с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

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