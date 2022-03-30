Строительство в Кондопоге газонаполнительной станции власти Карелии считают «масштабным инвестиционным проектом»

Республиканское руководство выделило под станцию земельный участок без торгов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выделении компании «ВАЛС» земельного участка площадью 171 тысяча квадратных метров в Кондопожском районе. Участок расположен на территории Березовского лесничества Кондопожского лесхоза.

Как говорится в губернаторском распоряжении, компания получит землю в аренду без торгов для «реализации масштабного инвестиционного проекта». Таким проектом является газонаполнительной компрессорной станции.