Строительство жилья в Карелии выросло более чем в 1,5 раза

Ввод в действие жилых домов в Карелии в первом квартале 2019 года увеличился на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обм этом сообщает Карелиястат.

Общая площадь введенного жилья в январе-марте достигла 57,4 тысяч кв м.

Основная часть жилищного строительства, как и в прошлом году, была обеспечена за счет ИЖС.

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