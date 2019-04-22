Строительство жилья в Карелии выросло более чем в 1,5 раза

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Ввод в действие жилых домов в Карелии в первом квартале 2019 года увеличился на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обм этом сообщает Карелиястат.
Общая площадь введенного жилья в январе-марте достигла 57,4 тысяч кв м.
Основная часть жилищного строительства, как и в прошлом году, была обеспечена за счет ИЖС.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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