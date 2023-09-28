Студента из Петрозаводска отчислили из колледжа после шутки с российским флагом

Студента второго курса карельского колледжа культуры и искусств отчислили после неудачной шутки про флаг РФ.

Как на своей странице в социальной сети написала известный в республике фермер Татьяна Сулим, 18 педагогов колледжа культуры и искусств отчислили студента второго курса театрального- режиссерского факультета Александра.



«На линейке 1 сентября Саша повел себя странно, неправильно, когда студенты несли флаг, он отошел от своей группы и сделал четыре огромных маршевых шага вместе с теми ребятами которые несли флаг, и вернулся на место. Конечно, поступил по-дурацки, хотел привлечь внимание одногруппников, выбрал не тот момент», — написала Сулим.



По ее словам, все студенты и родители осудили выходку, Александр написал объяснительную, в которой извинился, объяснил, что не имел цели оскорбить флаг и патриотические чувства россиян.



«Но был отчислен. Не замечание, не выговор, отчисление, без шанса. Хотя ранее у него небыло замечаний по поведению, обычный, нормальный студент. Родители студентов его группы, 15 человек, обратились к директору, обратились к педсовету, обратились в министерство культуры с просьбой дать студенту шанс исправиться, шанс учиться», — сообщила Сулим.



Но педагогический совет во главе с директором, которая «не меняет своих решений», всего18 человек, проголосовали за отчисление. Еще шесть были за то, чтобы студент продолжил учебу, четыре воздержались.