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Студента из Петрозаводска отчислили из колледжа после шутки с российским флагом

Новости. Общество
09:10, 02 Октября 2023
фото: © Татьяна Сулим / ВК

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Студента второго курса карельского колледжа культуры и искусств отчислили после неудачной шутки про флаг РФ.

Как на своей странице в социальной сети написала известный в республике фермер Татьяна Сулим, 18 педагогов колледжа культуры и искусств отчислили студента второго курса театрального- режиссерского факультета Александра.

«На линейке 1 сентября Саша повел себя странно, неправильно, когда студенты несли флаг, он отошел от своей группы и сделал четыре огромных маршевых шага вместе с теми ребятами которые несли флаг, и вернулся на место. Конечно, поступил по-дурацки, хотел привлечь внимание одногруппников, выбрал не тот момент», — написала Сулим.

По ее словам, все студенты и родители осудили выходку, Александр написал объяснительную, в которой извинился, объяснил, что не имел цели оскорбить флаг и патриотические чувства россиян.

«Но был отчислен. Не замечание, не выговор, отчисление, без шанса. Хотя ранее у него небыло замечаний по поведению, обычный, нормальный студент. Родители студентов его группы, 15 человек, обратились к директору, обратились к педсовету, обратились в министерство культуры с просьбой дать студенту шанс исправиться, шанс учиться», — сообщила Сулим.

Но педагогический совет во главе с директором, которая «не меняет своих решений», всего18 человек, проголосовали за отчисление. Еще шесть были за то, чтобы студент продолжил учебу, четыре воздержались.

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