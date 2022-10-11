Студентов в Карелии научат управлять лесной техникой в новых мастерских

В Прионежском районе открыли мастерские для студентов Лестеха, сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.
Новые учебные площадки лесотехнического техникума в Чалне открыли в ангаре, который долгое время пустовал. В нем заменили основание пола, окна, сделали вентиляцию, утеплили стены. Привели в порядок подъездные пути. Для практических занятий закупили станки, комплекты инструментов и современный учебный стенд.
На площадках в Чалне студенты будут отрабатывать навыки управления форвардером, харвестером, произведенных на заводе «Амкодор-Онего». Здесь же будут проходить демонстрационные экзамены.
Всего по нацпроекту «Образование» этой осенью в техникумах и колледжах республики открыли 12 новых мастерских.
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