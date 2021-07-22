«Стыд и порицание жгли сильней штрафа»: почему в советской Карелии не было таких пожаров

В фотоархиве известного фотографа Бориса Семенова сохранились репортажи о ликвидации лесных пожаров в Карелии советских времен.

Разбирая эти фотографии, карельский публицист Армас Машин, решил выяснить, как обстояло дело с тушением пожаров в те годы.

«Летчики перед полетом. Вертолет в воздухе. Лес и озеро с высоты птичьего полета. Лагерь туристов. Костер. Беседа с нарушителями и квитанция на штраф в пять рублей. Штраф не велик, но вид у нарушителей смущенный, растерянный. Стыд и порицание жгут сильней пятирублевого штрафа», — поделился Машин впечатлениями от фотографий.

Подробнее читайте в его статье «Если загорелось, тушили сразу».