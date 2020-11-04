Субсидии на переоборудование производства получат сельхозпроизводители в Карелии

Министерство сельского хозяйства Карелии объявило о проведении конкурса среди сельхозпроизводителей на получение субсидий для обновления техники и оборудования.

Это следует из приказала и.о. министра Егора Руппиева.

Согласно документу, субсидии будут предоставлены на техническое перевооружение хозяйств, которые занимаются производством коровьего молока и выращиванием овощей открытого грунта.

Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Документы принимаются до 13 ноября.

Что о модернизации говорят в министерстве, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".