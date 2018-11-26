13:30, 26 Ноября 2018
Суд Карелии продлил срок учредителю компании по ремонту дорог за взятки в размере 15 млн рублей
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Петрозаводский городской суд 22 ноября продлил арест учредителю петербургской компании "Ремстройкомплект" Игорю Чичину еще на два месяца.
Уголовное дело против Чичина было возбуждено в конце апреля 2018 года по обвинению в получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы, а также – в даче взяток карельским чиновникам.
За время следствия выявленная сумма полученных Чичиным взяток выросла до 15 миллионов рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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