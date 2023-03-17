Суд на севере Карелии оставил под стражей мужчину, который забил до смерти свою знакомую

Беломорский районный суд до середины лета продлил арест обвиняемого в жестоком избиении женщины, которая скончалась после побоев.

Беломорский районный суд продлил на три месяца меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя.



Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.



По версии следствия, нетрезвый беломорчанин поссорился у себя дома со знакомой. Он долго избивал ее ногами по голове и телу. Судмедэксперт квалифицировал травмы как тяжкий вред здоровью, приведший к летальному исходу.



Суд признал обоснованным ходатайство следователя о продлении ареста и оставил обвиняемого за решеткой до 15 июля.



Постановление не вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.