Суд на севере Карелии оставил под стражей мужчину, который забил до смерти свою знакомую

Беломорский районный суд до середины лета продлил арест обвиняемого в жестоком избиении женщины, которая скончалась после побоев.
Беломорский районный суд продлил на три месяца меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя.
Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.
По версии следствия, нетрезвый беломорчанин поссорился у себя дома со знакомой. Он долго избивал ее ногами по голове и телу. Судмедэксперт квалифицировал травмы как тяжкий вред здоровью, приведший к летальному исходу.
Суд признал обоснованным ходатайство следователя о продлении ареста и оставил обвиняемого за решеткой до 15 июля.
Постановление не вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
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