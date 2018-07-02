Суд продлил конкурсное производство на ОТЗ, где распродается имущество

Арбитражный суд Карелии продлил срок конкурсного производства в отношении Онежского тракторного завода с целью завершения реализации имущества.

В материалах дела говорится, что конкурсный управляющий ходатайствовал о продлении процедуры конкурсного производства на 6 месяцев. Ходатайство мотивировано тем, что не проведена оценка имущества должника, мероприятия по формированию конкурсной массы должника и реализации имущества не завершены.

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