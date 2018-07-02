Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
14:27, 02 Июля 2018

Суд продлил конкурсное производство на ОТЗ, где распродается имущество

По теме

Власти предлагают по-новому начислять арендную плату в Петрозаводске
02.07.18 12:41
Экорайон Древлянка-8 болеет за футбол
02.07.18 12:21
Статистики заметили снижение "индекса оптимизма" в добыче ископаемых в Карелии
02.07.18 09:40
Все новости
Загрузка...

Арбитражный суд Карелии продлил срок конкурсного производства в отношении Онежского тракторного завода с целью завершения реализации имущества.

В материалах дела говорится, что конкурсный управляющий ходатайствовал о продлении процедуры конкурсного производства на 6 месяцев.  Ходатайство мотивировано тем, что не проведена оценка имущества должника, мероприятия по формированию конкурсной массы должника и реализации имущества не завершены.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Власти предлагают по-новому начислять арендную плату в Петрозаводске
02.07.18 12:41
Экорайон Древлянка-8 болеет за футбол
02.07.18 12:21
Статистики заметили снижение "индекса оптимизма" в добыче ископаемых в Карелии
02.07.18 09:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-07-02 14:56:34
Из сегодняшней же новости "Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в производстве машин и оборудования.". Это про темпы реализации имущества что ли?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
25.06.2018, 09:45
Обнаружено тело туриста, упавшего в водопад Кивач
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей

Аналитика

Сегодня 11:29
Политкухня
Ничего не боится 1
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
Сегодня 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:32
Без политики
Самоотверженно и безбашенно
Такого спектакля очень давно не было в Петрозаводске. Может вообще никогда.
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»