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Суд в Санкт-Петербурге отменил решения карельских судов, послужившие основанием для роспуска горсовета Сортавалы

Новости. Политика
17:05, 28 Апреля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции огласила свое постановление после того, как в Сортавале прошли выборы в новый состав городского совета.

Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменила решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие горсовета Сортавалы, выразившееся в непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд. Напомним, эти решения карельских судов послужили формальным поводом для принятия республиканским парламентом в ноябре прошлого года закона о роспуске Сортавальского горсовета. Законопроект был инициирован главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

1 марта нынешнего года в Сортавале прошли выборы депутатов нового состава городского совета. По итогам голосования 12 из 15 депутатских мандатов достались кандидатам от партии "Единой России", один получила кандидат от КПРФ, а еще два – самовыдвиженцы. Однако главный конкурент "единороссов" на этих выборах – партия "Справедливая Россия" – объявила о том, что она не признает результаты состоявшегося голосования из-за "многочисленных жалоб кандидатов на нарушения, которые не получили должного рассмотрения".

17 марта в Сортавале прошла первая сессия нового состава городского совета, который единогласно высказался за объединение двух соседних поселений – Сортавальского и Хелюльского. "Теперь наше решение будет отправлено в Законодательное собрание Карелии, и осенью в Сортавале пройдут новые выборы – в городской совет объединенного поселения", – заявила после сессии "Столице на Онего" вновь избранная депутат Людмила Афанасьева.

Однако после того, как Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решения карельских судов, признавших незаконным бездействие прежнего горсовета Сортавалы, перед республиканскими властями встал вопрос о законности его роспуска и проведения мартовских выборов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2020-04-28 18:42:31
Местным беспредельщикам дали по зубам . Превратили регион в болото , что хотят то и воротят , при попустительстве судов и прокуратуры .
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