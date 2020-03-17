Новый горсовет Сортавалы единогласно высказался за объединение с Хелюльским поселением

В сентябре карельский город Сортавалу ждут новые выборы.

В Сортавале сегодня прошла первая сессия городского совета, избранного на муниципальных выборах 1 марта. Как сообщила "Столице на Онего" депутат горсовета от КПРФ Людмила Афанасьева, представительный орган местного самоуправления единогласно высказался за объединение двух соседних поселений – Сортавальского и Хелюльского. "Теперь наше решение будет отправлено в Законодательное собрание Карелии, и осенью в Сортавале пройдут новые выборы – в городской совет объединенного поселения", – сказала Афанасьева.

Напомним, по итогам выборов в горсовет Сортавалы, состоявшихся 1 марта, 12 из 15 депутатских мандатов достались кандидатам от партии "Единой России", один получила кандидат от КПРФ, а еще два – самовыдвиженцы. Партия "Справедливая Россия" объявила о том, что она не признает результаты этого голосования из-за "многочисленных жалоб кандидатов на нарушения, которые не получили должного рассмотрения".

Прежний состав горсовета Сортавалы был распущен республиканскими властями в декабре, а формальным поводом для этого послужил "факт непроведения советом Сортавальского городского поселения правомочного заседания в течение трех месяцев подряд", установленный судом. Однако роспуску горсовета предшествовал местный политический кризис, вызванный намерениями республиканского руководства объединить Сортавальское городское поселение с соседним Хелюльским.