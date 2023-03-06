Судимый житель Карелии избил и ограбил случайного собутыльника

Полиция Кондопожского района Карелии раскрыла дело о грабеже.

В субботу, 4 марта, в полицию Кондопожского района поступило сообщение о грабеже от пенсионера. Мужчина рассказал, что ночью он попал в компанию незнакомца.



Во время застолья тот ударил его по лицу и, продолжая наносить побои, отобрал мобильный телефон и банковскую карту. Правда, пароли к карте злоумышленник получить не сумел.



Сотрудники уголовного розыска вскоре нашли и задержали подозреваемого. Ранее судимый безработный мужчина 1986 года рождения сейчас проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о грабеже, сообщили в МВД Карелии.



Отобранное имущество потерпевшему вернут.







