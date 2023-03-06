Судимый житель Карелии избил и ограбил случайного собутыльника

Полиция Кондопожского района Карелии раскрыла дело о грабеже.
В субботу, 4 марта, в полицию Кондопожского района поступило сообщение о грабеже от пенсионера. Мужчина рассказал, что ночью он попал в компанию незнакомца.
Во время застолья тот ударил его по лицу и, продолжая наносить побои, отобрал мобильный телефон и банковскую карту. Правда, пароли к карте злоумышленник получить не сумел.
Сотрудники уголовного розыска вскоре нашли и задержали подозреваемого. Ранее судимый безработный мужчина 1986 года рождения сейчас проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о грабеже, сообщили в МВД Карелии.
Отобранное имущество потерпевшему вернут.
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