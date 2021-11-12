Сухогруз с пьяными моряками из Санкт-Петербурга и Карелии задержали в Польше

В судоходной компании «Трансфлот» прокомментировали инцидент с сухогрузом «Руслана», который в Гданьском заливе задержали польские пограничники.

«Судно стоит на рейде порта Гданьск, экипаж находится на борту, ждёт заводки в порт — в понедельник будут выгружаться. Будет проведена смена экипажа, уже в понедельник новый экипаж выезжает из Калининграда. Из Польши выходить, думаю, будут в среду. Во вторник закончат выгрузку, после чего пройдёт внеплановая проверка судна», — рассказал генеральный директор компании Алексей Суровцев, пишет «78.ру».

Руководитель «Трансфлота» признал, что члены экипажа находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Честно говоря, да. Немножко были остаточные явления, что, конечно, недопустимо, поэтому мы меняем экипаж. Поскольку никаких штрафов по законодательству мы наложить не можем, то всех их лишат дипломов судоводителей, а могут даже посадить в тюрьму в Польше — такие случаи уже были, — отметил Суровцев. — Они от курса не откланялись никуда, шли на рейд, но немножко проскочили и вернулись обратно. Тут приехали пограничники, портовой контроль. Такая обстановка — лишь бы придраться к чему-то».

Как сообщил 78.ru начальник отдела кадров «Трансфлот» Степан Третьяков, всего на борту находилось 11 человек — треть экипажа из Петербурга, остальные из Карелии и Ростова-на -Дону.

«Они нарушили законы Польши, может быть и тюремное преследование — всё решат польские власти, завтра должна стать известна их судьба. Из моей практики, людей сажают за это», — добавил он.

После разрешения ситуации судно отправится в Петербург.

Ранее ТАСС писал о том, что польские пограничники задержали в Гданьском заливе Балтийского моря российский сухогруз «Руслана». При этом капитан судна и двое офицеров находились в нетрезвом состоянии.