Свет вернулся в дома жителей Кукковки и Голиковки

Специалисты "ОРЭС-Петрозаводск" полностью восстановили электроснабжение двух районов Петрозаводска.

Напомним, в результате отключения, произошедшего сегодня на одной из кабельных линий, в 11.50, без электроснабжения остались 270 домов и здание детского сада № 2.

Причиной отключения линии 10 КВ стало повреждение кабеля, сообщили в администрации Петрозаводска.