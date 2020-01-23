Священник окропил святой водой арестантов СИЗО в Петрозаводске

В канун Крещенских праздников следственный изолятор №1 посетил отец Николай, иерей храма святой великомученицы Екатерины, сообщили в УФСИН Карелии.

Совместно с руководством учреждения священнослужитель обошел камеры режимного корпуса №1, окропив подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений святой водой. Отец Николай поздравил с прошедшими новогодними и рождественскими праздниками, высказав пожелания по укреплению духа и осознания сделанного.

Кроме того, гражданам, содержащимся под стражей, вручались небольшие подарки: чай, сладости, средства личной гигиены, письменные принадлежности, теплые носки, переданные социальным центром "Попечение" в рамках акции "Воля сердца".

Многие были благодарны приходу Отца Николая, ведь накануне православные верующие отметили великий Святой праздник Крещение Господне. Также священнослужитель подарил верующим нательные крестики и окропил святой водой камеры, отряд по хозяйственному обслуживанию, столовую и небольшую часовню, стоящую на территории следственного изолятора, выслушал каждого, кто хотел пообщаться с ним.