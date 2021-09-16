Священник Петрозаводска назвал подарок, который хочет получить на день рождения

Сегодня, 17 сентября, Константин Савандер отмечает свой день рождения.

На своей странице в соцсети священник Константин Савандер сообщил, что 17 сентября у него день рождения.

«Если кто-то хочет поздравить, то отправьте деньги на часовню святого Фаддея или на храм на Ключевой», — написал священник.

По его словам, продвижение этих проектов станет лучшим подарком для него.

Телефон для перечисления средств Савандер указал на своей странице и попросил при переводе делать отметку «пожертвования».

Напомним, православный священник Константин Савандер — один из инициаторов строительства часовни святого Фаддея и подземной церкви на площади Кирова в Петрозаводске.

Также Савандер своими силами с прихожанами уже несколько лет строит храм на Ключевой.