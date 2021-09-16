Реклама
Благодаря молодежи Петрозаводск расцветает (ВИДЕО)
16.09.2021 23:27
Туризм - визитная карточка Сортавальского района (ВИДЕО)
16.09.2021 19:07
Пудожский район хранит в себе древние тайны (ВИДЕО)
16.09.2021 18:24

Священник Петрозаводска назвал подарок, который хочет получить на день рождения

Новости. Общество
09:26, 17 Сентября 2021
фото: © Константин Совандер / ВК

Новости партнеров

Сегодня, 17 сентября, Константин Савандер отмечает свой день рождения.

На своей странице в соцсети священник Константин Савандер сообщил, что 17 сентября у него день рождения.

«Если кто-то хочет поздравить, то отправьте деньги на часовню святого Фаддея или на храм на Ключевой», — написал священник.
По его словам, продвижение этих проектов станет лучшим подарком для него.

Телефон для перечисления средств Савандер указал на своей странице и попросил при переводе делать отметку «пожертвования».

Напомним, православный священник Константин Савандер — один из инициаторов строительства часовни святого Фаддея и подземной церкви на площади Кирова в Петрозаводске.
Также Савандер своими силами с прихожанами уже несколько лет строит храм на Ключевой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2021-09-17 10:38:34
Хватит кляньчить деньги, савандер иди работай.
Generalus87
2021-09-17 09:54:30
Сказочный…
karelets
2021-09-17 09:34:26
Яму возле театра закопай, именинник блин.. Самый большой подарок для горожан будет, если ты на Валаам свалишь. Там ямы копай сколь душе угодно.
Никита
2021-09-17 09:29:28
денег нет . савандер , но вы держитесь там
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
11.09.2021, 21:40
Стало известно о смерти актера сериалов «Интерны» и «Глухарь»
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Чтиво

15.09.2021 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»