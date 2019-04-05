Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен

25-летний приёмный сын стилиста и шоумена Сергея Зверева вновь стал героем программы Андрея Малахова "Прямой эфир".

Сергей Зверев воспитывал сына по своему образу и подобию, с детства приучая его к гламурной жизни. Несколько лет назад популярность отца и повышенное внимание к его персоне надоели парню: он ушёл от отца, женился и зажил скромной жизнью в Коломне, пишет "Лайф".

С тех пор Зверев-младший успел развестись и жениться второй раз, а также найти свою биологическую мать. Теперь с её помощью он собирается подавать в суд на приёмного отца, о чём заявил в программе Андрея Малахова "Прямой эфир". 25-летний сын стилиста также рассказал, что страдает заболеванием лёгких и задыхается по ночам. В первую очередь ему нужна помощь отца, чтобы пройти обследование в частной клинике в Москве.

"У меня проблемы с лёгкими. Я начал просыпаться с удушьями. У меня была астма, которая перешла в другое русло. Я боюсь засыпать, так как могу не проснуться", - сказал Зверев-младший.

Сергей также заявил о намерении завести детей, но сделать это он хочет в своей квартире, а не в арендованной, и тут ему тоже нужна помощь знаменитого отца. Биологическая мать парня, домохозяйка из Иркутска Виктория Парфенова отметила, что стилист напрямую ответственен за то, что у Зверева-младшего нет своего жилья: если бы он не забрал сына из приюта, после 18 лет государство дало бы ему квартиру.

Сын Сергея Зверева прописан в трёхкомнатной квартире стилиста на Тверской. Зверев-младший готов пойти в суд и претендовать на долю в этой квартире, если отец откажется помогать ему приобрести жильё в Коломне.