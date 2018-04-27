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Новости. Общество
09:27, 27 Апреля 2018

Директору карельского филиала РАНХиГС присвоили почетное звание

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Глава Карелии Артур Парфенчиков присвоил почетное звание директору Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Роману Пивненко.

Звание "Заслуженный работник образования Республики Карелия" присвоено ему "за многолетний добросовестный труд, высокое педагогическое мастерство, заслуги в области образования и воспитательной деятельности".

Роман Пивненко является директором филиала академии с октября 2006 года. В филиале работает с 1997 года. Является членом Совета ректоров вузов Республики Карелия, входит в состав Комиссии при Главе Республики Карелия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров РК, ряда общественных советов при органах исполнительной власти республики. Руководитель Общественной приемной Главы Республики Карелия по г. Петрозаводску.

Роман Пивненко является сыном депутата Госудмы от Карелии Валентины Пивненко.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Муня Блёданс
2018-04-27 10:26:27
Боже, как всё схвачено.... Рука руку греет. Демократия в действии. При таком подходе страна остановится в развитии.
User
2018-04-27 09:56:51
СЗАГС - кузница "эффективных менеджеров" для органов местной власти. У кого мозгов для поступления в нормальный ВУЗ не хватает, идут в СЗАГС.
Кузя
2018-04-27 09:50:31
Фу,как всё запущено? А где "народное хозяйство"?
И не стыдно ?
Гость
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