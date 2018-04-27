Директору карельского филиала РАНХиГС присвоили почетное звание

Глава Карелии Артур Парфенчиков присвоил почетное звание директору Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Роману Пивненко.

Звание "Заслуженный работник образования Республики Карелия" присвоено ему "за многолетний добросовестный труд, высокое педагогическое мастерство, заслуги в области образования и воспитательной деятельности".

Роман Пивненко является директором филиала академии с октября 2006 года. В филиале работает с 1997 года. Является членом Совета ректоров вузов Республики Карелия, входит в состав Комиссии при Главе Республики Карелия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров РК, ряда общественных советов при органах исполнительной власти республики. Руководитель Общественной приемной Главы Республики Карелия по г. Петрозаводску.

Роман Пивненко является сыном депутата Госудмы от Карелии Валентины Пивненко.