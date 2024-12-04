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Валентина Пивненко рассказала об объемах федеральной поддержки, запланированных для Карелии

Новости. Общество
10:50, 06 Декабря 2024
фото: © Заксобрание Карелии

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На заседании Заксобрания республики депутат Госдумы рассказала, сколько федеральных денег получит регион.

На заседании Заксобрания Карелии 5 декабря депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала об объемах федеральной поддержки, запланированных для Карелии. Депутат напомнила, что президент России уже подписал закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

В этом законе есть очень серьезное, касающееся Карелии, 31-е приложение. В нем 107 таблиц, в которых отражено распределение субсидий и субвенций для нашей республики. Сумма — более 70 млрд рублей

— отметила Валентина Пивненко.

Она пояснила, что по многим из направлений была проведена большая работа вместе с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, региональным правительством и законодателями.

Например, выравнивание бюджетной обеспеченности. Изначально, в связи с увеличением собственных доходов региона, на это направление предполагалось 2 млрд рублей с небольшим. Но в итоге Карелия получает более 7 млрд рублей

— подчеркнула Валентина Пивненко.

По ее словам, более 2,5 млрд рублей дополнительно республике выделяют на дорожную инфраструктуру.

Акцент в федеральном бюджете сделан на дороги регионального, межмуниципального и муниципального значения

— сказала Валентина Пивненко.

Депутат добавила, что особое внимание в ближайшие три года уделят решению проблем в жилищно-коммунальной сфере.

На слушаниях в Государственной Думе было принято решение о формировании по сути отдельной государственной программы с финансированием из федерального бюджета и софинансированием из бюджетов региональных

— пояснила Валентина Пивненко.

В том числе для модернизации системы ЖКХ будет задействован новый механизм федеральной поддержки. Это списание регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. В результате в региональных бюджетах останутся средства, половину из которых рекомендуется направлять на инфраструктурные проекты, другую половину — на модернизацию ЖКХ.

В приложении к федеральную бюджету отражены все эти и многие другие направления. Среди них лекарственное обеспечение, средства на питание школьников, на выплаты педагогам за классное руководство и так далее. 1,3 млрд рублей направят на доплаты к пенсиям для малообеспеченных граждан

— привела другие примеры Валентина Пивненко.

Депутат Госдумы также предложила коллегам в Заксобрании вместе начать работу над поправками в федеральный бюджет, которые будут рассматриваться в следующем году.

Валентина Пивненко напомнила, что и в 2023, и в 2024 году Карелия не раз получала дополнительную финансовую поддержку. В том числе недавно региону дополнительно выделили 2 млрд рублей на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета.

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