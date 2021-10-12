Талантливые дети и подростки в Карелии стали стипендиатами Министерства культуры

Юные таланты получат стипендии Министерства культуры Карелии.

Экспертная комиссия по художественному образованию при Министерстве культуры Республики Карелия назвала имена обладателей стипендий министерства учащихся образовательных организаций в области искусств.

Стипендии для учащихся образовательных учреждений в области искусств, показавших особые успехи в учебе и творчестве, учреждены Министерством культуры Карелии в 2008 году и вручаются ежегодно.

Полный список стипендиатов можно посмотреть в паблике Министерства культуры Карелии.