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Таможенники не пропустили в Санкт-Петербург посылку, где лежало 300 кг сыра из Финляндии

Новости. Общество
18:40, 16 Сентября 2021
фото: © Северо-Западное таможенное управление

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Пулковские таможенники не дали ввезти в Россию почти 300 килограммов сыра из Финляндии – контрабанду выявили при помощи рентгеновского аппарата.

За последнюю неделю на почтовом таможенном посту участились случаи перемещения продукции животного происхождения, сообщило "ЛенТВ-24".

Во время досмотров таможенники выявили 21 международное отправление, где находился сыр. Посылки общим весом 295 кг отправлялись из Финляндии в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.


© Северо-Западное таможенное управление

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, такая продукция не должна допускаться на территорию России. Сыр немедленно вернули отправителю.

В действиях получателей указанных посылок с финским сыром таможенники рассмотрели наличие состава административного правонарушения.

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Комментарии

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однозначно
2021-09-16 19:00:13
либерашки в шоке :)
Гость
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