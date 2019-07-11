Подписаться
Новости. Общество
10:54, 11 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

Тариф на мусор в Карелии остается одним из самых низких в СЗФО, заявили власти

Загрузка...

Одним из приоритетов "мусорной реформы" является сохранение тарифа на низком уровне, сообщает правительство Карелии.

Об этом 8 июля заявил глава Карелии Артур Парфенчиков во время прямой линии в социальной сети "ВКонтакте".

Сейчас в Карелии один из самых низких тарифов на Северо-Западе: с 1 апреля 2019 года произошло снижение, и сейчас он составляет 536,95 рублей за кубометр. Ниже тариф только в Новгородской области, что обусловлено географическим расположением региона и логистической составляющей.

"У нас есть ряд приоритетов, в первую очередь — это экология, второе — достаточно низкий тариф", - сказал Парфенчиков, объясняя, как ведется работа по подбору организаций и партнеров, привлекаемых к работе над созданием в республике новой системы обращения с отходами.

Власти Карелии неоднократно заявляли о необходимости сдерживания тарифа на сбор, вывоз и утилизацию мусора для населения Карелии. Так, в 2018 году, когда "мусорная реформа" в России только стартовала, и в республике появилась потребность  выбрать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (компанию, которая возьмет на себя нагрузку по вывозу сбору, вывозу и утилизации мусора),  на переговоры вышли десятки фирм.

По словам министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексея Щепина, в планах абсолютно всех претендентов было заявлено существенное повышение тарифа. При том, что правительство Карелии на тот момент прилагало усилия к сохранению тарифа на уровне 2016 года. В итоге ни одна из организаций, участвовавших в переговорах на конкурс не заявилась.

Чтобы обеспечить исполнение федеральных требований по проведению реформы правительство Карелии на законных основаниях привлекло к участию в конкурсе предприятие ООО "Автоспецтранс", учредителем которого является Корпорация развития республики. Так риски в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе минимизировались, а цена за сбор,  вывоз и утилизацию  мусора для простых граждан не росла. В самый сложный, переходный, период тариф фактически удалось заморозить, необоснованного повышения не допустили.

За полтора года работы регоператор "Автоспецтранс", в штате которого на сегодняшний день работает 20 человек, ликвидировал больше 40 несанкционированных свалок и расширил число населенных пунктов с централизованным вывозом мусора с 300 до 400. Планируется, что постепенно вывоз ТКО будет осуществляться на всей территории Карелии, а деятельность регионального оператора будет встроена в новую систему обращения с отходами, создание которой сейчас широко обсуждается в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-07-11 11:10:10
Так и расходы не росли! Разве у нас осуществлялся раздельный сбор мусора и его переработка? Как только всё закрутится с переработкой мусора и строительством новых полигонов, так сразу "инвесторами" станут потребители услуг обращения с ТКО ,т.е. мы с вами, а не компания КАЛИПСО про которую нам ПАО так всё в радужных красках расписывал. И в планах на 1920 год рост этого тарифа в 3-раза, это же опубликовано для обсуждения на сайте Минприроды! Так что вся эта мусорная реформа будет опять за наш счёт!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2019, 15:42
ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак
08.07.2019, 13:35
В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
08.07.2019, 15:56
ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска
05.07.2019, 15:46
Бывший федеральный инспектор Карелии задержан по подозрению в госизмене

Аналитика

09.07.2019 12:08
Обществоведение
"Операция, которая нужна сегодня"
Сегодня в Петрозаводск приехал учредитель и инвестор офтальмологического центра Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин.
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 16
08.07.2019 13:39
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 7
05.07.2019 09:15
Смотровой площадке в Петрозаводске вернут исторический облик 9
04.07.2019 13:31
Облако в дырявых штанах 10
03.07.2019 16:00
Вся аналитика

Чтиво

10.07.2019 13:51
Без политики
"Лесное хозяйство – дитя нужды" 1
Известный карельский эколог занялся лесохозяйственной деятельностью.
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
09.07.2019 09:22
Когда в России вернется публичная политика? 4
08.07.2019 12:32
Минсельхоз собрался по грибы 4
04.07.2019 14:04
архив чтиво

Медиа

Парад семьи-2019 на набережной Петрозаводска
08.07.2019 15:13
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»