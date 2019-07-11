Тариф на мусор в Карелии остается одним из самых низких в СЗФО, заявили власти

Одним из приоритетов "мусорной реформы" является сохранение тарифа на низком уровне, сообщает правительство Карелии.

Об этом 8 июля заявил глава Карелии Артур Парфенчиков во время прямой линии в социальной сети "ВКонтакте".

Сейчас в Карелии один из самых низких тарифов на Северо-Западе: с 1 апреля 2019 года произошло снижение, и сейчас он составляет 536,95 рублей за кубометр. Ниже тариф только в Новгородской области, что обусловлено географическим расположением региона и логистической составляющей.

"У нас есть ряд приоритетов, в первую очередь — это экология, второе — достаточно низкий тариф", - сказал Парфенчиков, объясняя, как ведется работа по подбору организаций и партнеров, привлекаемых к работе над созданием в республике новой системы обращения с отходами.

Власти Карелии неоднократно заявляли о необходимости сдерживания тарифа на сбор, вывоз и утилизацию мусора для населения Карелии. Так, в 2018 году, когда "мусорная реформа" в России только стартовала, и в республике появилась потребность выбрать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (компанию, которая возьмет на себя нагрузку по вывозу сбору, вывозу и утилизации мусора), на переговоры вышли десятки фирм.

По словам министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексея Щепина, в планах абсолютно всех претендентов было заявлено существенное повышение тарифа. При том, что правительство Карелии на тот момент прилагало усилия к сохранению тарифа на уровне 2016 года. В итоге ни одна из организаций, участвовавших в переговорах на конкурс не заявилась.

Чтобы обеспечить исполнение федеральных требований по проведению реформы правительство Карелии на законных основаниях привлекло к участию в конкурсе предприятие ООО "Автоспецтранс", учредителем которого является Корпорация развития республики. Так риски в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе минимизировались, а цена за сбор, вывоз и утилизацию мусора для простых граждан не росла. В самый сложный, переходный, период тариф фактически удалось заморозить, необоснованного повышения не допустили.

За полтора года работы регоператор "Автоспецтранс", в штате которого на сегодняшний день работает 20 человек, ликвидировал больше 40 несанкционированных свалок и расширил число населенных пунктов с централизованным вывозом мусора с 300 до 400. Планируется, что постепенно вывоз ТКО будет осуществляться на всей территории Карелии, а деятельность регионального оператора будет встроена в новую систему обращения с отходами, создание которой сейчас широко обсуждается в Карелии.