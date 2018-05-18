Тариф "Включайся! Слушай" в Карелии бьет рекорды популярности

Каждый третий абонент, подключающийся в Карелии на линейку тарифов "Включайся!", выбирает тариф "Слушай".

Причина такой популярности – оптимальный для многих пакет, включающий безлимитные мессенджеры и музыкальные сервисы, и абонентская плата – одна из самых низких в линейке.

Сразу после запуска "Включайся!" стала топовой линейкой МегаФона. В первые же месяцы именно на нее стало приходиться до половины всех подключений компании. К апрелю 2018 года по всей стране "включились" уже свыше 10 миллионов абонентов оператора. Тарифы, "заточенные" под интересы основных групп пользователей мобильного интернета, вышли на первое место у оператора и в Карелии. Среди лидеров нашего региона – тарифы "Смотри" и "Общайся". А первое место с осени прошлого года уверенно занимает "Слушай". В настоящее время на этот тариф приходится порядка 30% всех новых подключений в линейке.

При цене 400 рублей в месяц "Включайся! Слушай" дает возможность использовать 400 минут звонков на все номера домашнего региона (после израсходования пакета минут звонки на номера МегаФона Домашнего региона - безлимитные) и 10 Гб трафика. Причем множество интернет-сервисов не тарифицируются: это мессенджеры WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, "ТамТам", музыкальные ресурсы BOOM, "Яндекс.Музыка", Zvooq, "ВКонтакте Музыка", Apple Music, Radio Record и другие радиостанции. Бесплатным является трафик при просмотре каналов "МегаФон.ТВ". Также без всякой платы можно подключить мобильный антивирус с функцией "Антивор". Все эти возможности и делают тариф самым популярным из тарифов МегаФона в Карелии.

"Разрабатывая этот тариф, мы ориентировались прежде всего на "мобильных меломанов". Их очень много – достаточно пройтись по улице или проехать в автобусе, чтобы в этом убедиться. Но тариф "Слушай" выбирают не только любители музыки. Интернет на этом тарифе действует и в поездках по стране. В сочетании с безлимитными мессенджерами это позволяет путешественникам общаться через Всемирную сеть на выгодных условиях, не подключая дополнительные роуминговые опции. Поэтому с началом туристического сезона мы ожидаем, что "Слушай" будут подключать еще чаще", – говорит директор Карельского отделения компании "МегаФон" Алексей Артемьев.

Подробности на сайте компании "МегаФон".

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