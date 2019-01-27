Татьяну Буланову не узнать после отдыха в Карелии

Известная певица Татьяна Буланова провела отдых в Карелии

Заслуженная артистка России поделилась с поклонниками фотографией без макияжа. Подписчики Булановой в Instagram не сразу даже поняли, кто на снимке. И, правда, узнать на нем 49-летнюю эстрадную звезду непросто, пишет "Комсомольская правда".



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Как пояснила сама Татьяна, фото без макияжа она сделала на отдыхе в Карелии, куда выбралась на оздоровительные курсы. Результат в прямом смысле налицо.