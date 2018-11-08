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Новости. Общество
11:44, 08 Ноября 2018

"ТехРент" назвал болевые точки Петрозаводска

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Специалисты компании "ТехРент", обслуживающей дороги города, рассказали, в какие микрорайоны Петрозаводска поедут в первую очередь по команде "гололед".

- Мы все болевые точки знаем, - сказал заместитель гендиректора ООО "ТехРент" Михаил Полыванчук, - поэтому в первую очередь по команде "гололед" пескоразбрасыватели выезжают на эти участки.

Первым всегда убираем и посыпаем центр города – маршрут, где ходит городской транспорт – троллейбусы. После идет Октябрьский проспект, Древлянка, Кукковка, мост на Комсомольском проспекте, на Александра Невского и Карельский проспект – это самые сложные улицы.

На Древлянке по Лесному проспекту с горки, где начинается трасса "Фонтаны", на дорогу просто стекает вода, при малейшем похолодании, даже при нуле – дорога превращается в каток. Такая же ситуация на Кукковке, в районе заправки в сторону Лыжной тоже вода вытекает, на перекрестке на Ровио при гололеде машины не едут, а вылетают в середину. На этих улицах мы проводим посыпку в первую очередь.

В том году мы по плану первыми убирали два района – центр и Октябрьский проспект, в этом году на планерке решено было включить в список первоочередных Древлянку, так как микрорайон разросся, численность жителей увеличилась, дорожная сеть большая.

Как "ТехРент" борется с водителями, которые оставляют машины где попало и мешают уборке дорог, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-11-08 12:16:10
А на остальные улицы можно забить? Что за дискриминационный подход? На других улицах не жители города живут? Хочу заметить,что "ТехРен" должен обслуживать все улицы города,а не какие-то выборочные по которым руководство ездит!
Гость
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