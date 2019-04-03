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Новости. Экономика
15:38, 03 Апреля 2019

Tele2 запускает "умный тариф"

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Tele2 запустила уникальный для российского телеком-рынка продукт – "умный тариф", который подстраивается под потребности абонента.

Теперь "Мой онлайн+" умеет анализировать профиль потребления клиента: тариф формирует для него индивидуальное предложение с оптимальным пакетом минут и гигабайтов. Абонентская плата при этом не меняется.

Теперь тарифный план "Мой онлайн+" подстраивается под абонента при его согласии. Система "умный тариф" сформирует индивидуальное соотношение минут и гигабайтов в личном кабинете пользователя. Для этого она проанализирует текущий профиль потребления клиента и предложит оптимальное наполнение тарифного плана. При этом абонент сам примет решение, переходить ли на индивидуальные параметры тарифа.

Для всех существующих абонентов тарифного плана "Мой онлайн+" в личном кабинете уже сформировано предложение с оптимальным соотношением гигабайтов и минут, а новые пользователи получат его в ближайшее время.

"Темп жизни наших клиентов ускоряется, а потребности – меняются, и у абонентов не остается времени подбирать наполнение тарифа. Поэтому мы сделаем это за них: проанализируем, какие услуги они любят больше, и предложим им идеальный пакет. Особенность предложения в его простоте и прозрачности. Клиенту не придется платить больше или совершать дополнительные действия – нужно только согласиться на новые условия в личном кабинете", – отметил Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.

Следуя концепции "Другие правила", Tele2 первой на рынке начала персонифицировать тарифные планы. С 2017 года неиспользованные минуты и интернет-трафик переносятся на следующий месяц, а с февраля 2019 года такая возможность доступна и при подключении к Tele2. В апреле прошлого года оператор запустил обновленную тарифную линейку, предложив абонентам настоящий тарифный конструктор – возможность самостоятельно настраивать тарифный план.

Новости Телекома

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