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Компания Tele2 первой в России стала дистанционно подключать клиентов с помощью «Госключа»

Новости. Экономика
09:50, 04 Августа 2021
фото: © Теле2

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Tele2 - первой из российских операторов, который предложил клиентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи.

Возможность реализована на базе приложения «Госключ» и позволяет клиентам подключиться к сети оператора, не выходя из дома. Этот способ является одним из новых способов удаленного заключения договоров согласно Федеральному закону от 30.12.2020 г. № 533-ФЗ «О внесении изменений в “Федеральный закон о связи”», который вступил в силу 1 июня 2021 года. «Госключ» будет использоваться не только в сфере связи — при этом именно сервис Tele2 запускает переход к удобному цифровому подписанию юридически значимых документов.

Решение улучшает качество клиентского сервиса, ускоряет процесс обслуживания и полностью избавляет клиента от необходимости идти в салон связи. Это быстро, удобно и безопасно — процедура занимает несколько минут и не требует от абонента похода в госучреждения или салоны оператора. При этом данные клиента надежно защищены — приложение «Госключ» работает на базе передовых технологий, обеспечивающих защиту информации, поэтому возможность регистрации другим лицом полностью исключается.

Ранее клиенты могли активировать карты удаленно, пройдя идентификацию через ЕСИА с помощью Единой биометрической системы. Теперь у клиентов появилась новая возможность регистрации SIM-карт — через приложение «Госключ».

Для активации карты клиенту нужно иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги» и установленное приложение «Госключ». Оно осуществляет переход на портал «Госуслуги», после чего данные клиента автоматически подгружаются из ЕСИА в приложение. «Госключ» генерирует случайные числа и на основе криптографической защиты создает уникальный сертификат усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП), который сохраняется в этом мобильном приложении.

Чтобы активировать карту Tele2 новым способом, надо выбрать вариант «Госключ» в приложении «Мой Tele2». После этого клиент переходит в приложение «Госключ», где видит уведомление «Поступили документы». Так оно сообщает о получении договора Tele2 об оказании услуг связи. Как обладатель сгенерированной УНЭП клиент подписывает его нажатием на кнопку приложения «Госключ». Подписанный в электронном виде договор отправляется абоненту на почту, SIM-карта активируется.

«Из-за пандемии клиенты привыкли решать все вопросы удаленно, онлайн-шопинг не стал исключением. С начала года число заказов на доставку SIM-карт в онлайн-канале Tele2 увеличилось на 20%. В текущей эпидемиологической обстановке для нас было важно не только развивать варианты доставки SIM-карт, но предлагать клиентам инновационные способы подключения. Мы стремимся предугадывать ожидания абонентов и первыми на рынке интегрировать лучшие решения. В запуске инноваций мы прежде всего исходим из того, чтобы самые рутинные процессы были максимально удобными и быстрыми для наших действующих и новых пользователей. В дополнение к уже работающему сценарию мы в сотрудничестве с регулятором предложили клиентам подключение с помощью неквалифицированной электронной подписи. Приложение „Госключ“ будет использоваться для оказания услуг из самых разных сфер, но именно мобильные сервисы Tele2 стали первым продуктом на базе приложения» — рассказал директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

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