Реклама
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
03.08.2021 16:26
Ваш голос не потеряется
03.08.2021 14:17
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
02.08.2021 14:42

Tele2 покрыла 4G-интернетом малые населенные пункты в Республике Карелии

Новости. Экономика
15:40, 05 Августа 2021
фото: © Теле2

Новости партнеров

Tele2 расширила зону покрытия высокоскоростного мобильного интернета по всей территории Карелии.

Работы по расширению сети прошли в 5 районах региона, в том числе в деревнях и селах с населением менее 1000 человек.

Технические специалисты оператора запустили новые базовые станции с поддержкой всех современных стандартов связи — 2G/3G/4G как в районных центрах, так и в деревнях с населением менее 1000 человек. Теперь надежный скоростной мобильный интернет доступен в деревнях Верховье и Рыпушкалицы Олонецкого района, в селе Деревянное Прионежского района, в деревне Тулгуба Кондопожского района. Также качество связи Tele2 улучшено в Петрозаводске, Медвежьегорске, Олонце, Сегеже и Кондопоге.

Также Tele2 первой из мобильных операторов установила базовую станцию в отдаленном карельском селе Реболы. Новейшее оборудование разместили на мачте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в рамках программы по ликвидации «цифрового неравенства». Благодаря проекту жителям села будут доступны качественная голосовая связь и высокоскоростной 4G-интернет.

Кроме того, в начале 2021 года Tele2 усилила сигнал мобильной связи на территории Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината — одного из ведущих производителей газетной бумаги в Европе.

«Мобильная связь уже давно перешла в категорию базовых услуг без которых сложно представить современную жизнь, а востребованность 4G-интернета среди клиентов Tele2 растет с каждым годом. Мы стремимся удовлетворить запросы своих абонентов вне зависимости от места их нахождения. Чтобы даже в отдаленных населенных пунктах региона у жителей была возможность оставаться на связи», - отметил директор петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин.

Напомним, специалисты компании добавили оборудование для работы в стандарте LTE на всех базовых станциях в Карелии, сделав доступным высокоскоростной 4G-интернет везде, где есть Tele2.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
31.07.2021, 17:15
В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму
01.08.2021, 13:57
Двум юным жителям Петрозаводска грозит 20 лет лишения свободы за попытку продать наркотики
31.07.2021, 10:29
Два человека пострадали в групповой аварии в центре Петрозаводска

Аналитика

04.08.2021 17:00
Обществоведение
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 4
Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
03.08.2021 12:42
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Строительная компании «Век»: признание на высшем уровне
Третий год подряд застройщик награждается дипломом «Элита строительного комплекса России».
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 7
30.07.2021 11:53
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»