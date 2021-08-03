Tele2 покрыла 4G-интернетом малые населенные пункты в Республике Карелии

Tele2 расширила зону покрытия высокоскоростного мобильного интернета по всей территории Карелии.

Работы по расширению сети прошли в 5 районах региона, в том числе в деревнях и селах с населением менее 1000 человек.

Технические специалисты оператора запустили новые базовые станции с поддержкой всех современных стандартов связи — 2G/3G/4G как в районных центрах, так и в деревнях с населением менее 1000 человек. Теперь надежный скоростной мобильный интернет доступен в деревнях Верховье и Рыпушкалицы Олонецкого района, в селе Деревянное Прионежского района, в деревне Тулгуба Кондопожского района. Также качество связи Tele2 улучшено в Петрозаводске, Медвежьегорске, Олонце, Сегеже и Кондопоге.

Также Tele2 первой из мобильных операторов установила базовую станцию в отдаленном карельском селе Реболы. Новейшее оборудование разместили на мачте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в рамках программы по ликвидации «цифрового неравенства». Благодаря проекту жителям села будут доступны качественная голосовая связь и высокоскоростной 4G-интернет.

Кроме того, в начале 2021 года Tele2 усилила сигнал мобильной связи на территории Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината — одного из ведущих производителей газетной бумаги в Европе.

«Мобильная связь уже давно перешла в категорию базовых услуг без которых сложно представить современную жизнь, а востребованность 4G-интернета среди клиентов Tele2 растет с каждым годом. Мы стремимся удовлетворить запросы своих абонентов вне зависимости от места их нахождения. Чтобы даже в отдаленных населенных пунктах региона у жителей была возможность оставаться на связи», - отметил директор петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин.

Напомним, специалисты компании добавили оборудование для работы в стандарте LTE на всех базовых станциях в Карелии, сделав доступным высокоскоростной 4G-интернет везде, где есть Tele2.

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