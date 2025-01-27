Тело пропавшей в Костомукше женщины было закопано в лесу: Следком Карелии устанавливает причину гибели

Тело пропавшей женщины нашли в лесу рядом с Костомукшей.

В рамках расследования уголовного дела было обнаружено тело ранее пропавшей женщины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Карелии.



Следователи Костомукши расследуют уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения местной жительницы.



Ранее в лесу нашли тело мужчины – супруга разыскиваемой. Криминальной составляющей в его смерти нет.



Днем во вторник, 28 января, в лесу рядом с городом в земле нашли тело пропавшей женщины. На теле имелись повреждения, свидетельствующие о насильственном характере ее гибели.



Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти женщины. Кроме того, выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, ранее в Костомукше по факту безвестного исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело. У Следкома Карелии имелись основания полагать, что в отношении разыскиваемой женщины могло быть совершено противоправное деяние.