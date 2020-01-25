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Температура на севере Карелии опустится ниже 20 градусов

Новости. Погода
17:00, 25 Января 2020
фото: Столица на Онего
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О погоде на 26 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег, на юге днем местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью - северо-западный, западный; днем - северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: -9, -14 градусов; по северным районам  местами до -22 градусов, на юге -4, -9 градуса. 

Температура воздуха днем: -9, -14 градусов; по северным районам  местами до -22 градусов, на юге -1,-6 градуса.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный; днем северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью:   -7, -9 градусов. Днем: -3, -5 градуса.

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