Темпы убыли населения Карелии резко выросли в 2021 году

Население Карелии с начала года сократилось на 2,6 тыс. человек — это намного больше, чем за тот же период прошлого года, когда убыль составила 1,9 тыс.

Такие данные опубликованы в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь-июню 2021 года.

Сокращение населения произошло из-за естественной убыли на фоне миграционного прироста.

Естественная убыль составила 2829 человек и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года в 1,6 раза. Число родившихся уменьшилось на 324 человека, а количество умерших увеличилось на 1072 человека.

При этом миграционный прирост в республике составил 262 человека, а за тот же период предыдущего года была зафиксирована миграционная убыль — 171 человек.