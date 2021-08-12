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Темпы убыли населения Карелии резко выросли в 2021 году

Новости. Общество
09:45, 17 Августа 2021
фото: © Михаил Почуев / ТАСС

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Население Карелии с начала года сократилось на 2,6 тыс. человек — это намного больше, чем за тот же период прошлого года, когда убыль составила 1,9 тыс.

Такие данные опубликованы в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь-июню 2021 года.

Сокращение населения произошло из-за естественной убыли на фоне миграционного прироста.

Естественная убыль составила 2829 человек и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года в 1,6 раза. Число родившихся уменьшилось на 324 человека, а количество умерших увеличилось на 1072 человека.

При этом миграционный прирост в республике составил 262 человека, а за тот же период предыдущего года была зафиксирована миграционная убыль — 171 человек.

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Комментарии

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User
2021-08-17 10:28:40
"Убыль" - это не политкоректно. Правильно писать "темпы увеличения численности населения показали отрицательный рост"...
Изя
2021-08-17 10:14:00
Поработали приставы и буряты четыре года " на славу" :) ((((
Вася
2021-08-17 10:05:54
Старые люди говорили - " Сытая собака - хозяина кусает".
Изя
2021-08-17 10:15:29
Вася, а голодная - сжирает ))) :)
Гость
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