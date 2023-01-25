Теннисисты из Карелии завоевали бронзу на чемпионате Северо-Запада

В командном первенстве чемпионата СЗФО сборная Карелии по настольному теннису стала третьей.

Во вторник, 24 января, в Ленинградской области спортсмены из Карелии завоевали бронзовые медали в командном первенстве по настольному теннису в рамках чемпионата Северо-Запада.



В состав мужской сборной нашей республики вошли: Яков Игнатьев, Захар Макаров, Никита Лягин, Назар Балицкий.



В пресс-службе Минобразования и спорта Карелии поздравили спортсменов и их тренера Елену Кузнецову.