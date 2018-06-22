ТИК назначила довыборы в горсовет Петрозаводска

Территориальная избирательная комиссия №1 Петрозаводска назначила дополнительные выборы в городской совет.

Довыборы, как следует из текста решения комиссии, назначены на 9 сентября и проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий Вадима Сухарева, который был избран главой Прионежского района республики.

Выборы пройдут в избирательном округе №4. В него входит часть Перевалки и Древлянки.