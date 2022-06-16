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Tikkurila уходит из России

Новости. Общество
09:10, 24 Июня 2022
фото: © sdelai-lestnicu.ru

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Финский производитель лакокрасочных материалов Tikkurila объявил, что готовится уйти с российского рынка.

Компания присутствовала на российском рынке с 1990-х, у нее есть два завода в Санкт-Петербурге. Красками Tikkurila покрашены многие известные историко-культурные объекты России, пишет РБК.

Финский производитель лакокрасочных материалов Tikkurila объявил, что готовится уйти с российского рынка. Из сообщения компании следует, что пока сценарий выхода (с продажей активов или без него) не выбран.

Компания до этого частично приостановила деятельность в стране: продажи были сведены к минимуму, чтобы получать достаточный для выплаты российским сотрудникам зарплаты объем валюты. При этом компания прекратила все продажи российской нефтегазовой отрасли, государственным организациям, «сторонам, попадающим под действие последних ограничений», и аэрокосмической отрасли, говорится в сообщении.

«Из-за нашей неспособности стабильно работать даже на этом минимальном уровне PPG (владелец Tikkurila. — РБК) приняла решение активировать опции для выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый уход с российского рынка», — сообщила компания.

Tikkurila была основана в 1862 году, производством красок она занимается с 1919-го. В Россию компания пришла в 1990-х, хотя торговые контакты были еще в советский период. В стране продавались краски под брендами Finncolor, ТЕКС, «Ленинградские краски». У компании есть два завода в Санкт-Петербурге, а ее логистические центры находятся не только там, но и в Новосибирске, Мытищах и Копейске (Челябинская область).

На сайте Tikkurila есть специальный раздел, где перечислены значимые объекты, покрашенные красками компании. В этом списке — Эрмитаж, Петропавловская крепость в Петербурге, храм Христа Спасителя в Москве, кремль в Казани и другие.

В последние недели об уходе с российского рынка объявили десятки зарубежных компаний. В середине июня шведская IKEA сообщила, что сократит масштабы бизнеса в России, уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для четырех российских заводов, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Ранее компания приостановила работу своих магазинов в стране, и в новом заявлении было указано, что ее розничный бизнес останется «на паузе», а товары со складов будут в ближайшее время проданы.

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