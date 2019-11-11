Тимур Батрутдинов выложил фото с полуголыми девушками

Тимур Батрутдинов подразнил поклонниц откровенными кадрами.

Резидент Comedy Club показал закулисье съемок шоу "План Б", в котором он принимает участие вместе с подругой и коллегой, Ольгой Бузовой. Батрутдинов решил добавить эпатажа своему экранному образу и похвастался фотографиями с несколькими девушками в откровенных купальниках, пишет Cosmopolitan.

Тимур нежно обнимает претенденток на свое сердце, а девушки соблазнительно позируют рядом с шоуменом. Артист признался, что ему нравятся свидания с участницами проекта. По его словам, девушки уже привыкли к постоянному присутствию рядом телекамер и чувствуют себя более раскованно.

Он также заявил, что долго ждал возможности увидеть участниц без верхней одежды.



"Я наконец-то увидел моих красавиц в купальниках. Хотя, если бы не было камер, мы бы наверняка вели себя ещё более дико", – уточнил Батрутдинов.