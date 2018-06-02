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Новости. Общество
21:20, 02 Июня 2018

Тина Канделаки считает, что "секс в обществе жутко переоценен"

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Телеведущая Тина Канделаки в интервью Басте рассказала, что сама виновата в изменах любимого человека.

Героиней очередного выпуска проекта Gazlive, ведущим которого является Василий Вакуленко (Баста), стала телеведущая, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки. Она ответила на вопрос, как она относится к мужским изменам. Как выяснилось, Тина Канделаки готова простить неверность любимого человека, пишет "Ruposters".

"Взрослые люди все понимают, что в жизни надо прощать – и измену в том числе, если любишь. Ради чего прощать? Если любишь – простишь. Если не любишь – не простишь. Что такое измена в отношениях двух людей? Это же определенное поражение. Когда я чуть умнее и взрослее стала, я поняла, что поражение – это мой шанс. И я благодарна жизни за каждое поражение, которое у меня в жизни было. Потому что оно не происходит просто так. Оно происходит потому, что в этом виновата я. Если мне изменяет мужчина – значит, в этом виновата я. Значит, я что-то недодаю", - считает Канделаки.

По мнению теледивы, секс в обществе жутко переоценен.

"Обычно, когда мы очень молоды и юны, мы часто считаем, что людей объединяет секс. Но с возрастом становится понятно, что объединяют людей совершенно другие вещи. Это совместные интересы (еда, желание вместе путешествовать), совместные тактильные ощущения (приятно, когда этот человек тебя касается. Ну и так далее, а секс там то ли на пятом, то ли на шестом месте", - заявила генеральный продюсер "Матч ТВ".

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