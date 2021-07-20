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Типография World Print принимает заказы на широкоформатную печать круглосуточно

Новости. Общество
13:33, 21 Июля 2021
фото: источник - типография World Print/https://w-dprint.ru/shirokoformatnaya-pechat

World Print готова 24 часа печатать для вас рекламные баннеры, плакаты и пресс-воллы, которые не выгорят под солнцем и не смоются дождем.

С развитием компьютерных технологий и принтеров широкоформатная печать высокого разрешения плотно вошла в нашу жизнь. Что это такое? Широкоформатная печать — это вид цифровой печати, которая производится на специализированных широкоформатных принтерах и плоттерах.

У широкоформатной печати есть два основных направления – это интерьерная печать и экстерьерная. Интерьерная широкоформатная печать используется для создания изображений внутри помещений, экстерьерная – для размещения на улице. Печатать изображения можно на различных материалах – это обыкновенная бумага, виниловая пленка, баннерная ткань и даже сетка.

Напечатанное изображения можно использовать на растяжках, стендах, штендерах, лайтбоксах, пресс-воллах, плакатах… Создать качественное изображение крупного размера позволяют широкоформатные принтеры и плоттеры. Данная услуга предоставляется типографией World Print.

Компания World Print готова 24 часа в сутки помогать вам воплощать в жизнь рекламные проекты, создавая с помощью высоких компьютерных технологий такую продукцию, которая не выгорит под солнцем и не смоется дождем.

Широкоформатная печать в Москве: найти и заказать ее можно в типографии World Print. Печатная продукции компании классифицируется по четкости наносимого изображения (в пределах 360-1440 точек на дюйм), по сфере применения – наружная и интерьерная и по типу конечного применения.

Как только вы выберете размер изображения, решите, где хотите его разместить, поймете его предназначение и определите желаемый срок использования, а соответственно и материал, вас ждут в типографии World Print, которая работает круглосуточно и выполняет заказы любой сложности быстро и недорого.

Технологии широкоформатной печати компании World Print обладают целым рядом достоинств, среди которых:

- применение сольвентных чернил, устойчивых к солнечным лучам

- большой перечень материалов, на которые наносится изображение

- безопасность используемой краски для человека позволяет размещать изображения в больницах, общественных местах и детских комнатах;

- минимальный расход материалов при сохранении качества продукта, что снижает итоговую цену

- на выходе — четкое и сочное изображение вне зависимости от масштаба полотна при использовании исходного изображения высокого разрешения.

«При расчете стоимости услуги принимаются во внимание использованные материалы, габариты печатного полотна, процедуры дополнительной обработки, сроки изготовления», - сообщается на сайте типографии World Print.

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