Тяжелобольного жителя поселка Карелии доставили на вертолете в Петрозаводск

Больной сахарным диабетом госпитализирован на вертолете с севера Карелии в Петрозаводск, сообщили в национальной службе санавиации.

В минувший четверг, 11 апреля, из поселка Лоухи в Республиканскую больницу им. В.А.Баранова доставлен 38-летний мужчина с осложнениями сахарного диабета 1 типа.