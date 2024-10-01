Правительство Карелии продает психоневрологический интернат и вертолет

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 28 октября.
Как сообщили в паблике Минимущества Карелии, 5 ноября состоится аукцион в электронной форме по продаже имущества, находящегося в республиканской собственности.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 28 октября.
Лот 1 — нежилые объекты (объекты незавершенного строительства психоневрологического интерната) совместно с земельным участком общей площадью 30 776 кв. м, расположенные в поселке Надвоицы Сегежского округа.
Начальная цена продажи — 1 720 000 рублей.
Лот 2 — вертолет МИ-8Т, 1988 г. в., местонахождение воздушного судна: Прионежский район, деревня Бесовец, аэропорт.
Начальная цена продажи — 3 955 000 рублей.
Больше информации можно узнать на сайте торгов и на электронной площадке АО «Сбербанк — АСТ».
По всем вопросам можно обратиться в Минимущество Карелии, телефон: 8 (8142) 55 92 95.
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