Правительство Карелии продает психоневрологический интернат и вертолет

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 28 октября.

Как сообщили в паблике Минимущества Карелии, 5 ноября состоится аукцион в электронной форме по продаже имущества, находящегося в республиканской собственности.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 28 октября.

Лот 1 — нежилые объекты (объекты незавершенного строительства психоневрологического интерната) совместно с земельным участком общей площадью 30 776 кв. м, расположенные в поселке Надвоицы Сегежского округа.

Начальная цена продажи — 1 720 000 рублей.

Лот 2 — вертолет МИ-8Т, 1988 г. в., местонахождение воздушного судна: Прионежский район, деревня Бесовец, аэропорт.

Начальная цена продажи — 3 955 000 рублей.

Больше информации можно узнать на сайте торгов и на электронной площадке АО «Сбербанк — АСТ».

По всем вопросам можно обратиться в Минимущество Карелии, телефон: 8 (8142) 55 92 95.