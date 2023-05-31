«Тяжелые вести с передовой»: глава Карелии рассказал о гибели земляков на Донбассе

Артур Парфенчиков сообщил о еще двух погибших уроженцах Карелии.
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о двух жителях Карелии, погибших в ходе СВО.
«На Донбассе погибли два наших земляка — лейтенант, командир противотанкового артиллерийского взвода, петрозаводчанин Роман Фонталкин и рядовой, механик-водитель, житель Беломорского района Павел Бугаков», — рассказал о погибших на своей странице в соцсети руководитель региона.
«Светлая память землякам. Будем помнить», — написал Артур Парфенчиков, принеся соболезнования родным и друзьям павших.
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