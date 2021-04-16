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Тюремщица завела роман с заключенным и попала за решетку

Новости. Общество
21:30, 16 Апреля 2021
фото: Scarlett Aldrich
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Тюремщица из английской деревни Сауэрби, графство Северный Йоркшир, завела роман с заключенным и на десять месяцев оказалась за решеткой.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Star.

В 2019 году Скарлетт Альдрих (Scarlett Aldrich), чьи родители работают полицейскими, влюбилась в осужденного за вооруженное ограбление по фамилии Джонс (Jones). Тогда англичанке было 20 лет. Мужчина был заключенным в тюрьме строгого режима, где она работала надзирательницей.

Она тайком передала ему мобильный телефон и сим-карту. Кроме того, в доказательство любви женщина вытатуировала номер возлюбленного на внутренней части бедра.

Коллеги Альдрих обратили внимание на то, как она флиртует с заключенным, и заподозрили, что пара состоит в отношениях. Женщина отрицала обвинения, но позже сотрудники тюрьмы перехватили предназначавшееся Джонсу письмо, к которому была приложена пикантная фотография татуировки.

Подозрения подтвердились, когда медсестра увидела эту татуировку во время медицинского осмотра Альдрих после того, как ее задержала полиция. В сентябре 2019 года у Джонса нашли телефон, в котором содержались сообщения от тюремщицы.

В среду, 14 апреля, суд приговорил женщину к десяти месяцам тюрьмы в связи с нарушением оказанного ей доверия. Она признала факт неподобающего поведения на службе и доставки мобильного телефона и сим-карты в тюрьму.

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Комментарии

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врунофф
2021-04-16 22:43:41
Часть бедра в студию ! Иначе фейк.
Гость
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