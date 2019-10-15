"ТМ" открывает сезон громкой премьерой в духе кабаре

Театр драмы Карелии "Творческая мастерская" покажет сегодня зрителям в Петрозаводске премьеру кабаре-драмы "Вкус меда".

Спектакль по легендарной пьесе Шейлы Дилени поставил московский режиссер Сергей Стеблюк. Историю юной девушки, почти подростка, оставленной легкомысленной матерью-алкоголичкой в нищете и одиночестве ради богатого любовника, в "ТМ" расскажут в духе кабаре: живая музыка, актерский вокал, легендарные песни 60-80-х, пластические номера. Постановка "Вкус меда" объединила не только актеров, но и петрозаводских танцовщиков и музыкантов, рассказали в театре.

В спектакле заняты заслуженная артистка Карелии Виктория Федорова, актеры Евгения Верещагина, Александр Галиев, Николай Белошицкий и Дмитрий Константинов.

"Вкус меда" покажут зрителям на сцене "ТМ" 15 и 16 октября. А уже 17 и 19 октября публику ждет следующая премьера Театра драмы - спектакль по новелле Александра Солженицына "Матренин двор".