Тонометр остановил работу банка в Петрозаводске

Подозрительную коробку обнаружили рядом с отделением банка на проспекте Ленина - посетители эвакуированы.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего", сегодня, 7 апреля, около полудня отделение банка на Ленина, 10 было оцеплено. Автомобили Росгвардии и полиции блокировали участок у финансового учреждения, на месте работал кинолог с собакой.

Как рассказал наш источник в правоохранительных органах, причиной оцепления стал звонок из банка. Сотрудники учреждения обнаружили рядом со входом в отделение на Ленина, 10 подозрительную коробку. Они приняли решение эвакуировать всех посетителей и вызывали полицию. После осмотра в коробке был обнаружен тонометр. Угрозы для горожан находка не представляет.