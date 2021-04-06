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Тонометр остановил работу банка в Петрозаводске

Новости. Происшествия
12:30, 07 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Подозрительную коробку обнаружили рядом с отделением банка на проспекте Ленина - посетители эвакуированы.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего", сегодня, 7 апреля, около полудня отделение банка на Ленина, 10 было оцеплено. Автомобили Росгвардии и полиции блокировали участок у финансового учреждения, на месте работал кинолог с собакой.

Как рассказал наш источник в правоохранительных органах, причиной оцепления стал звонок из банка. Сотрудники учреждения обнаружили рядом со входом в отделение на Ленина, 10 подозрительную коробку. Они приняли решение эвакуировать всех посетителей и вызывали полицию. После осмотра в коробке был обнаружен тонометр. Угрозы для горожан находка не представляет.

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Комментарии

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кир
2021-04-07 13:32:37
Наши люди тонометры у банков не оставляют, - заметил кот. Сами подкинули и деньги освоили за проведение учения.
Гость
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