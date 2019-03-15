Топ-5 самых сексуальных знаков Зодиака

Чтобы в браке "гореть", а не влачить унылое существование, нужен подходящий для этого партнер.

Как же подобрать страстную и горячую пару? Для этого стоит воспользоваться советами астрологов, которые расскажут о самых сексуальных знаках Зодиака, пишет tdnu.ru.

Первое место в сексуальном гороскопе уже давно и прочно захватили Скорпионы. Скорпионы-мужчины отличаются брутальностью и одновременно нежностью и очарование. Для харизматичного самца, содержащего в крови такой бурлящий коктейль, нет преград. Поклонницы просто вьются вокруг них. Так что будущей жене придется приложить немало усилий, чтобы накинуть петлю на этого жеребца и оттащить его в ЗАГС. Однако если вы испытываете только антипатию к окружающим вас скорпионам, то огорчаться не стоит. Есть знаки Зодиака не менее сексуальные и страстные.

Овны отличают мальчишеством, они игривы и необузданны. К тому же неутомимы в сексе.

С виду банальные Тельцы на самом деле эстеты и хорошо разбираются в комфорте.

Ведомые Близнецы верны и чувственны. Даме не придется беспокоиться, что в ее отсутствие по одеяло пролезла соперница.

Раки не только домовиты, но выносливые и великолепные любовники. Поклонницы носятся за ними табунами, но им такая популярность только в тягость.