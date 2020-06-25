Торговля алкоголем получит господдержку: Минэк Карелии начал прием заявок на субсидии

Изменения в федеральном законодательстве позволили региональным властям, в том числе, в Карелии субсидировать торговые фирмы и заведения общественного питания, торгующие алкоголем.

Это следует из разъяснений министерства экономического развития Карелии по поводу постановления правительства России об отмене ограничений на финансовую помощь организациям, реализующим подакцизные товары.

"Новая норма касается, в частности, гостиниц, кафе и ресторанов, терпящих значительные убытки из-за COVID-19. До этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь. Теперь же субъекты Федерации получили право оказывать им поддержку за счёт бюджетных средств", - говорится в сообщении Минэкономразвития Карелии.

О сроках подачи заявок на субсидии читайте в интернет-газете "Вести Карелии".